Résultats présidentielle à Strasbourg : Mélenchon en tête avec plus de 35% des voix

Historiquement, Strasbourg n'a pas d'ancrage politique particulier au sein d'une région qui est pourtant traditionnellement de centre droit. Avant la Seconde Guerre mondiale, la ville était majoritairement de gauche, voire d'extrême gauche avec l'élection de Charles Hueber en 1929. En 1935, la droite prend la tête de la ville avec Charles Frey, qui sera réélu à la fin du conflit, en 1945. Après le long mandat de Pierre Pflimlin, qui dirige la ville entre 1959 et 1983, les forces politiques se sont équilibrées.

Avec 35,48% des voix, Jean-Luc Mélenchon finit en tête, suivi par Emmanuel Macron avec 30,19%. Marine Le Pen finit en troisième position avec 11,06% des voix, devant Yannick Jadot (6,41%), Eric Zemmour (6%), Valérie Pécresse (3,65%), Anne Hidalgo (1,88%), Jean Lassalle (1,56%), Nicolas Dupont-Aignan (1,44%), Fabien Roussel (1,22%), Philippe Poutou (0,72%) et Nathalie Arthaud (0,40%).

En 2017, les strasbourgeois ont voté en majorité en faveur d'Emmanuel Macron. Ils sont 27,76% à avoir accordé leur vote à LREM au premier tour et 81,24% au second tour. Cependant, les strasbourgeois avaient aussi largement soutenu Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise a obtenu 24.36% des votes. François Fillon et Marine Le Pen se sont alors disputés la troisième et quatrième place au premier tour de l'élection de 2017.

La candidate "Strasbourg écologiste & citoyenne" Jeanne Barseghian a été élue avec 41,70% des voix. Alain Fontanel, de "Unis pour Strasbourg", a obtenu 34,95% des bulletins. Quant à elle, Catherine Trautmann de "Faire ensemble Strasbourg" a obtenu 23,33% des voix.