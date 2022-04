Résultats présidentielle à La Réunion : Mélenchon en tête avec plus de 40% des voix

La Réunion est à la fois un département et une région d'outre-mer français, située dans l'océan Indien. Les habitants sont plutôt jeunes et d'origines européennes, ouest-africains, est-africaines, malgaches, indiennes, vietnamiennes, malaises et chinoises. Les Réunionnais parlent créole et français.



À l'issue du scrutin, Jean-Luc Mélenchon devance largement tous les autres candidats avec 40,26% des voix. Il finit devant Marine Le Pen (24,73%), Emmanuel Macron (18,04%), Eric Zemmour (3,77%), Valérie Pécresse (2,81%), Nicolas Dupont-Aignan (2,40%), Yannick Jadot (2,31%), Anne Hidalgo (1,60%), Jean Lassalle (1,40%), Nathalie Arthaud (1,02%), Fabien Roussel (0,89%) et Philippe Poutou (0,78%).

À l'élection présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon était déjà arrivé en tête des votes à 24,53% des voix. Il était suivi de Marine Le Pen (24,46%) et d'Emmanuel Macron (18,91%) puis de François Fillon (17,26%). Au second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est largement arrivé en première position (60,25%) face à Marine Le Pen (39,75%).



Plus récemment, aux municipales en 2020, Saint-Denis a élu une maire socialiste Ericka Bareigts qui succède à une maire du même bord politique.