Résultats municipales 2020 à Forbach : Cassaro en tête, Philippot éliminé

publié le 15/03/2020 à 23:52

C'est un désaveu cinglant pour l'ex-cadre du Front national Florian Philippot. Le fondateur du parti Les Patriotes n'est pas en mesure de se maintenir au second tour des élections municipales dans la ville mosellane : il n'obtient que 9,71 % des voix au premier tour.

C'est Alexandre Cassaro de l'union du centre qui arrive en tête avec 21,7 % talonné par la liste divers droite d'Éric Diligent à 19,32 %. En capacité de se maintenir au second tour, on trouve le candidat divers droite Christian Peyron (15,34 %) et le candidat divers gauche Thierry Homberg (15,34 %).

Ensuite, on retrouve le candidat sans étiquette Aziz Bendaouajdji (8,58 %) et Anthony Thiel, divers gauche (7,54 %). Le candidat Rassemblement national est dernier : Lucien Terragnolo n'obtient que 4,31 % des voix. L'abstention a été particulièrement haute : 67,78 %.

Tous les candidats à Forbach

Alexandre Cassaro (divers gauche) : 21,7 %.

Éric Diligent (divers droite) : 19,32 %.

Christian Peyron (divers droite) : 15,34 %.

Thierry Homberg (divers gauche) : 13,5 %.

Florian Philippot (extrême droite) : 9,71 %.

Aziz Bendaouajdji (sans étiquette) : 8,58 %.

Anthony Thiel (divers gauche) : 7,54 %.

Lucien Terragnolo (Rassemblement national) : 4,31 %.