Résultats municipales 2020 à Belfort : Damien Meslot loin devant au premier tour

publié le 15/03/2020 à 23:20

En 2014, le maire sortant Damien Meslot avait remporté l'élection municipale (47.39 %) sous les couleurs de l'UMP devant Etienne Butzbach (PS; 31.96 %), Marc Archambault (FN; 10.43 %) et Bastien Faudot (MRC; 10.22 %). Ce dimanche 15 mars, lors du premier tour des élections municipales, et désormais sous la bannière LR, il a filé en tête avec 48% des voix, devant Mathilde Nassar (DVG; 15,26%), Samia Jaber (DVG; 12,88%) et Marie-Josée Fleury (DVC; 10,22%).

La ville de Belfort est le chef-lieu du département du Territoire de Belfort et la préfecture de la région Bourgogne-Franche Comté. La ville compte quelque 49 519 habitants belfortains et son agglomération urbaine rassemble plus de 105 390 habitants.

Retrouvez tous les résultats des élections municipales dans notre module mis à jour en temps réel.

Tous les candidats à Belfort

Damien Meslot (LR) 48%

Mathilde Nassar (DVG) 15,26%

Samia Jaber (DVG) 12,88%

Marie-Josée Fleury (DVC) 10,22%

Bertrand Chevalier (PCF) 4,18%

Jean-Marie Pheulpin (LO) 1,86%