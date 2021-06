Résultats élections régionales 2021 en Guadeloupe : Ary Chalus l'emporte

Ary Chalus reste président de la région Guadeloupe. Le candidat LaREM, homme de terrain et maire de Baie-Mahault depuis vingt ans, a récolté 72,4% des voix dimanche 27 juin lors du second tour des élections régionales 2021. Il faisait face à la socialiste Josette Borel-Lincertain, qui a obtenu 27,6% des votes.

Après avoir débuté en 1989 comme conseiller municipal au côté du député-maire RPR de Baie-Mahault, Ary Chalus devient maire en 2001. Il est depuis constamment réélu, et notamment dès le premier tour en 2014. Après s'être longtemps réclamé de sa seule "guadeloupéanité" et d'un "centre" politiquement indéfini, ce député de la troisième circonscription de Guadeloupe et président du Conseil Régional depuis 2015 s'est rapproché progressivement de la gauche locale.

En 2017, le président de Région Ary Chalus était le porte-parole du candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron, dans les Outremers. Titulaire d'un BEP, il a progressivement gravi les échelons dans les études, comme en politique. À force de stages et de formations, il a obtenu un master en ingénierie des politiques de jeunesse. Populaire, ce technicien à EDF se présente comme un élu de terrain, allant au contact de ses administrés.

Ary Chalus récemment rattrapé par la justice

Ces élections régionales ne s'annonçaient pourtant pas faciles pour Ary Chalus. Alors qu'il avait misé sur le développement du tourisme comme levier de croissance en Guadeloupe pour son premier mandat à la tête de la région, avec un objectif d'un million de touristes à l'horizon 2020, la crise liée à la pandémie de coronavirus est venue doucher tout espoir d'atteindre cet objectif à court terme.

L'homme a aussi été rattrapé, tout comme sa principale rivale Josette Borel-Lincertin, par des affaires politico-judiciaires. Il a ainsi passé plus de trente heures en garde-à-vue, en mai, dans le cadre d'une enquête pour " abus de confiance, détournement de fonds publics et financement illégal " de la campagne électorale de 2015.