Résultats élections régionales 2021 en Bretagne : le socialiste Loïg Chesnais-Girard en tête

Le président socialiste sortant de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard arrive légèrement en tête au premier tour des régionales dimanche, avec un peu plus de 20% des voix, tandis que les candidats EELV, LREM/MoDem/UDI, LR et RN se disputent les places suivantes, selon de premières estimations.

M. Chesnais-Girard recueille 20,3% des voix selon Elabe pour BFMTV/RMC/SFR et 20,8% par Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions/Radio France/LCP. Elabe donne ensuite Claire Desmares-Poirrier à 16%, Isabelle Le Callennec (LR) à 15,8% et Thierry Burlot, ex-PS et candidat sans étiquette investi par LREM, à 15,7%, devant le RN Gilles Pennelle à 14,4%. Ipsos place pour sa part Thierry Burlot deuxième avec 16,2%, devant Isabelle Le Callennec (15,7%), Gilles Pennelle (14,4%) et Claire Desmares-Poirrier (14,2%).

La liste complète des candidats au premier tour en Bretagne :

La Bretagne avec Loïg conduite par Loïg Chesnais-Girard (PS)

Hissons haut la Bretagne conduite par Isabelle Le Callennec (LR)

Nous la Bretagne conduite par Thierry Burlot (DVC)

Une Bretagne forte conduite par Gilles Pennelle (RN)

Bretagne d'avenir conduite par Claires Desmares-Poirrier (EELV)

Bretagne insoumise conduite par Pierre-Yves Cadalen (LFI)

Bretagne responsable conduite par Joannic Martin (PB)

Bretagne ma vie conduite par Daniel Cueff (ECO)

La Bretagne avec David Cabas conduite par David Cabas (DLF)

La Bretagne en héritage conduite par Yves Chauvel (VPF)

En 2015, la liste du Parti socialiste de Jean-Yves Le Drian a remporté les élections régionales en Bretagne (51,41%), obtenant 53 sièges au Conseil régional. La liste LR menée par Marc Le Fur (29,72%) a remporté 18 sièges. La liste FN de Gilles Pennelle (18,87%) avait obtenu 12 sièges.