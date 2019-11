René Dosière critique Macron et le budget 2020 de l'Elysée

publié le 08/11/2019 à 02:51

René Dosière, ancien député socialiste et président de l'Observatoire de l'éthique publique, continue encore aujourd'hui à 78 ans de se battre pour la transparence du budget de l'Elysée. Il a d'ailleurs sorti mercredi 6 novembre un livre intitulé Frais de Palais, ouvrage dans lequel il fustige ce qu'il qualifie de "secret-dépense".

René Dosière n'a pas vu d'un très bon œil le fait que le budget 2020 de l'Elysée soit approuvé en commission des Finances de l'Assemblée nationale sans trop de contestation et pour un montant de 110,5 millions d'euros. C'est 3,7 millions de plus qu'en 2019.

"Je n'ai jamais vu ça. C'est le troisième rapporteur en trois ans, ce qui aboutit à supprimer tout contrôle sur le budget de la présidence et, pour la première fois, le rapporteur ne vient pas de l'opposition. L'exécutif maîtrise et manipule le Parlement", a-t-il souligné non sans colère au Point.

"Macron dépense plus que Hollande"

Un autre constat : "Macron dépense plus que Hollande", souligne René Dosière. En 2016, le dernier budget de l'Elysée sous Hollande était de 101,7 millions. L'augmentation de 8,8 millions d'euros en trois ans est principalement due au recrutement, moindre sous l'ancienne présidence (71,5 contre 65,2 millions).

Les frais de fonctionnement, dans lesquels est comprise la rénovation du fort de Brégançon, ont aussi augmenté entre Hollande et Macron.

René Dosière assure aussi qu'il faut compter dans la hausse du budget de l'Elysée les réserves faites par Hollande grâce à son plan d'économies. Pour boucler le budget 2017, la présidence avait -selon les calculs de l'ancien député socialiste- ainsi pris 2 millions d'euros dans les réserves qui. En 2020, ce montant serait de 4 millions. "Ce sont les économies de Hollande qui financent les dépenses de Macron", affirme-t-il encore.