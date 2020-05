Renault : Jean-Dominique Senard est l'invité du Grand Jury

publié le 28/05/2020 à 14:20

Les constructeurs automobiles Renault, Nissan et Mitsubishi Motors ont annoncé mercredi 27 mai qu'ils allaient développer et produire en commun "près de 50%" de leurs modèles à l'horizon 2025 afin d'améliorer la rentabilité des trois entreprises.

Cette mise en commun "devrait permettre de réduire les coûts et les dépenses d'investissements par modèle jusqu'à 40% pour les véhicules conçus sous ce nouveau schéma", a annoncé l'alliance franco-japonaise dans un communiqué.

Ces annonces interviennent alors que Nissan et Renault, déjà en grande difficulté avant la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, doivent dévoiler respectivement jeudi et vendredi des plans d'économie sévères incluant des fermetures de sites et des suppressions de postes. La nouvelle stratégie des trois entreprises permettra d'augmenter les synergies et donc de réduire les coûts dans leurs différentes activités.

