Remaniement : qui est Nadia Hai, ministre déléguée à la Ville ?

publié le 10/07/2020 à 15:41

Derrière les fortes personnalités nommées au gouvernement - Roselyne Bachelot, Éric Dupond-Moretti, Barbara Pompili -, il y a aussi des petits nouveaux, plus discrets. C'est le cas de Nadia Hai, ministre déléguée à la Ville. L'ex-députée des Yvelines a fait son premier déplacement jeudi 9 juillet dans le Calvados, dans un parc de loisirs pour enfants.

Elle n'a pas encore d'annonces concrètes à faire. Elle n'a donc pas lésiné sur le sourire et les compliments. "Vous êtes l'exemple même de ce qu'on appelle l'héroïsme du quotidien", a-t-elle déclaré. Passage obligé par le stand des animaux : cela fait aussi partie de son nouveau job. Changement d'ambiance, avec gyrophares et cortège officiel. Avec les élus locaux, elle parle rénovation urbaine, vie dans les quartiers, etc. La ministre y a grandi, à Trappes, mais elle ne veut pas qu'on la réduise à cela.

"On ne m'a pas choisi parce que je venais de Trappes, explique-t-elle. On m'a choisi parce que je connais ses problématiques pour les avoir vécues. Il ne faut pas le renier : pour moi, c'est une force. Mais j'ai surtout travaillé sur des dossiers." Les compétences plus que des origines : les associations n'attendent que ça. Elles attendent un plan pour faire face à la crise.