publié le 04/09/2018 à 10:46

À quelques heures de l'annonce du remaniement ministériel, Laura Flessel annonce qu'elle ne poursuivra pas sa mission à la tête du ministère des Sports. Selon nos informations, la porte drapeau de l'équipe de France lors des JO de 2012, souhaite quitter le gouvernement pour des raisons personnelles. Cette annonce intervient une semaine jour pour jour après la démission surprise de Nicolas Hulot.



Dans un communiqué, la ministre démissionnaire a confirmé l'information. Ses seize mois passés au gouvernement, lui auront permis de "poser les bases d'une refonte profonde du modèle sportif français, notamment de sa gouvernance".

Désormais, Laura Flessel explique souhaiter "retrouver des engagements passés, tournés vers l'humain, la solidarité et la coopération internationale". Selon son entourage, "elle veut retrouver sa liberté et agir différemment" et sa démission ne présente "aucun lien avec les questions budgétaires".



Ministre la plus populaire... après Nicolas Hulot

Selon un sondage Harris du 31 août dernier, Laura Flessel arrivait en tête de ministres les plus populaire au sein de l'exécutif avec 46% de confiance. L'ancienne sportive se plaçait ainsi devant Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères et Jean-Michel Blanquer (41%), le ministre de l'Éducation (38%). Elle encaissait cependant une baisse de trois points.





À la rentrée 2017, le ministère des Sports avait annoncé un budget en baisse de 7%, à 481 millions d'euros, avant une rallonge de 27 millions d'euros votée au Parlement. D'ici 2024, l'État doit aussi investir 1 milliard d'euros dans les infrastructures des Jeux olympiques. Jeudi dernier, Laura Flessel a appelé le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à rester dans "le dialogue", jugeant "inacceptables" certains propos de son président Denis Masseglia, qui a parlé de "hold-up" de l'Etat sur les moyens du sport.

"Grâce à un patient travail de concertation, nous sommes passés d'une logique de confrontation des acteurs à une logique de coopération, seule issue pour être au rendez-vous de 2024", a indiqué Laura Flessel.



"La France rayonne grâce au sport. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit également fraternelle, a-t-elle ajouté. Le sport doit être un vecteur de lutte contre les discriminations et de rassemblement".



L’escrimeuse tricolore la plus décorée avait fait son entrée au gouvernement d'Édouard Philippe le 17 mai 2017. Laura Flessel a été nommée ministre des Sports dans le premier gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron. Double championne olympique aux jeux d'Atlanta en 1996, elle a également été 6 fois championne du monde et une fois championne d'Europe.