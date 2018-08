publié le 31/08/2018 à 06:30

L'été aura été difficile pour l’exécutif. Affaire Benalla, démission surprise de Nicolas Hulot, propos polémiques... Emmanuel Macron nage dans des eaux troubles. Et sa popularité continue d'en faire les frais, selon notre baromètre BVA avec Orange et La Tribune.



Le Président perd cinq points par rapport à juillet et tombe à seulement 34% d'opinion favorable. 66% des personnes interrogées affichent leur opposition à Emmanuel Macron, en hausse de 7 points sur un mois. L'effet est d'autant plus flagrant chez les Français les plus jeunes et les plus précaires. La popularité du chef de l'État baisse de 10 points chez les moins de 35 ans (34%).

Beaucoup de Français constatent une rupture dans l'image présidentielle, dénonçant le manque d'exemplarité de certaines pratiques politiques. Parmi elles, la récente nomination de l'écrivain Philippe Besson comme consul de France a attisé de nombreuses critiques.

La popularité d'Emmanuel Macron est en chute depuis son élection Crédit : BVA

Au delà de la personne, 68% des Français jugent la politique menée par le locataire de l'Élysée "injuste et inefficace". Une opinion qui pâtit sur la popularité d'Édouard Philippe. Seuls 38% des personnes interrogées affiche leur soutien au Premier ministre, soit une baisse de 5 points par rapport au mois précédent.

Avec 38% de bonnes opinions en août, Edouard Philippe subit aussi le contrecoup d'un été difficile. Crédit : BVA

"Un président normal"

Si 71% se disent favorables à "la dégressivité des allocations chômage des cadres" et 62% à "la suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires", seuls 34% des sondés soutiennent "une hausse limitée des pensions de retraite".



Beaucoup expriment des doutes sur la capacité de l'exécutif à faire avancer les dossiers. Un manque d'efficacité que Nicolas Hulot avait pointé du doigt, à l'annonce de sa démission. Après 16 mois de mandat, les Français ont l'impression que les choses ont finalement peu changé. Si bien que la popularité d'Emmanuel Macron est presque au même niveau que celle de François Hollande à la même époque.



Enquête réalisée par BVA pour RTL-Orange-La Tribune auprès d’un échantillon de 1040 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans, recruté par téléphone puis interrogé par Internet du 29 au 30 août 2018.