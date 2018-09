publié le 04/09/2018 à 20:05

C'est un remaniement poste pour poste, c'est-à-dire le type de remaniement le plus modeste et le plus sobre. On aurait pu imaginer que d'autres ministres soient remplacés. Françoise Nyssen par exemple ou bien Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture.



L'objectif est tout à fait clair : pas de dramatisation. Il ne faut pas que le remaniement soit considéré comme un énorme obstacle politique. Il faut que ce soit perçu comme une difficulté passagère. En fait, c'est quand même un affaiblissement pour le gouvernement. Les ministres les plus connus du grand public s'en vont.

Nicolas Hulot part en fanfare et dans les larmes. Laura Flessel quitte le gouvernement de façon moins glorieuse. On se dit que leurs remplaçants sont honorables, connaissent leurs sujets. Ils seront certainement plus faciles à gérer. Le prélèvement à la source intéresse beaucoup plus les Français que le remaniement.

Dans tous les cas, il y a un risque important. S'il y a retrait ou abandon, cela passera pour un recul gigantesque. Ce recul serait peu "macronien". Si la réforme est appliquée mais qu'il y a un bug, ce sera une catastrophe. S'il n'y a pas de problème, le risque que les Français interprètent mal la nouveauté qui va leur arriver n'est pas à exclure.