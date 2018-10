publié le 16/10/2018 à 16:18

Le remaniement du gouvernement annoncé mardi 16 octobre préserve globalement les équilibres politiques des précédents exécutifs d'Emmanuel Macron, avec un renforcement du MoDem mais sans ouverture significative vers la gauche ou la droite, ni entrée majeure. L'Élysée a vanté "une équipe renouvelée, dynamique, qui a un second souffle".



Une analyse qu'est loin de partager l'opposition. "Je vois surtout un remaniement inutile et superflu (...) C'est un coup d'épée dans l'eau", tempête sur RTL Damien Abad, vice-président des Républicains. Selon le député de l'Ain, les Français ont l'économie et l'emploi comme priorités. Or "ce sont les ministres qui ont augmenté les impôts qui restent", lance l'élu.

L'élu n'est pas tendre à l'endroit de Christophe Castaner, qui remplace Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur. "Il sera à Emmanuel Macron ce que Madame Taubira a été à François Hollande : un reniement sur les questions de sécurité", prédit Damien Abad. Et de poursuivre : "Monsieur Castaner n'est pas l'homme de la situation. Il a une vision très communautariste de la société française".