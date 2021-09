Règlements de compte à Marseille : Darmanin veut renforcer l'échange d'informations avec les autres pays

"De nombreuses arrestations ont eu lieu". Gérald Darmanin est revenu ce mercredi 15 septembre sur les enquêtes en cours sur les violences et les règlements de compte à Marseille.

Le ministre de l'Intérieur a décrit des "circonstances très exceptionnelles". "Par exemple, des gens recherchés depuis plus de 15 ans. Quelqu'un a été condamné très récemment au tribunal de Bordeaux à plus de 20 ans parce qu'il a été en lien direct avec ce genre de trafic et de règlements de compte", a-t-il déclaré.

Selon le patron de la place Beauvau, la France "doit améliorer" les échanges avec les autres pays. "Il y a des pays du Maghreb et du Moyen-Orient qui abritent des personnes qui sont recherchées par la police française" et "qui commanditent des attentats criminels et donc des règlements de compte", a indiqué Gérald Darmanin qui cite notamment Dubaï et l'Algérie. "Nous devons absolument améliorer nos relations avec ces pays et nous devons pouvoir faire les arrestations pour que ces personnes arrêtent de commanditer de l'étranger ces assassinats en France", a-t-il insisté au micro de RTL.