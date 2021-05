Régionales 2021 : second tour, listes, campagne ... Les règles du scrutin

publié le 23/05/2021 à 06:10

Les douze régions de France métropolitaine ainsi que la Guadeloupe et La Réunion éliront un nouveau conseil régional les 20 et 27 juin prochain. En Corse, en Martinique et en Guyane, son rôle est assuré par un conseil territorial unique tandis qu'à Mayotte le conseil départemental en assure les compétences.

Prévus en mars 2021, les scrutins ont finalement été reporté en juin en raison de la crise sanitaire. La date de limite de dépôts des listes était fixée au 17 mai. Les Bretons auront à trancher entre le plus grand nombre de candidatures, avec 16 listes en lisse. Les Guyanais, eux, n'auront que quatre choix.

Contrairement à l'élection présidentielle, plus de deux options peuvent être proposées au second tour. Chaque liste qui recevra plus de 10% des suffrages exprimés pourra se maintenir, ouvrant la voie à de possibles triangulaires ou quadrangulaires. Les désistements sont autorisés, et il est également possible pour toute liste qui obtient plus de 5% des voix de fusionner avec une liste du second tour.

Les élections régionales fonctionnent à la proportionnelle avec une prime majoritaire. Concrètement, la liste vainqueur obtient d'office un quart des sièges au conseil régional. Les 75% qui restent sont divisés selon le nombre de votes obtenus.

À noter que certains seront amenés à voter deux fois les 20 et 27 juin. Dans de nombreux territoires, les élections départementales seront organisées en même temps que les régionales.