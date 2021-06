Régionale en Île-de-France : Manuel Valls dénonce la liste d'union de la gauche

"Il y a des gauches irréconciliables." L'alliance entre la socialiste Audrey Pulvar et l'insoumise Clémentine Autain derrière la liste de Julien Bayou (EELV) en Île-de-France n'est pas du goût de Manuel Valls. L'ex-Premier ministre, candidat malheureux de la primaire socialiste de 2017, qui avait quitté la vie politique française en octobre 2018 pour se présenter aux municipales à Barcelone, a estimé mardi 22 juin sur Twitter qu'une "alliance avec le parti de Jean-Luc Mélenchon est une faute politique et morale" et a appelé à ne pas voter pour cette liste.

Une prise de position qui n'est probablement pas étrangère à sa récente annonce d'une prochaine démission de son poste de conseiller municipal à Barcelone, pour "se consacrer pleinement à la France", selon Le Point.

Le tweet de l'ancien membre du Parti socialiste, passé LaREM en 2017, n'a pas manqué de faire réagir le clan insoumis. "Valls dit qu'il ne faut pas voter Bayou. Il appelle à voter Bardella ou Pécresse ? Le post-franquisme est un naufrage", a taclé Jean-Luc Mélenchon. "Il y a la gauche et il y a Manuel Valls. Les deux sont irréconciliables", a renchéri Clémentine Autain.

Au second tour de l'élection régionale en Île-de-France, la liste d'union de la gauche affrontera celle de Valérie Pécresse, qui a recueilli 35,94% des suffrages au premier tour, et celle du RN Jordan Bardella, à 13,12%.