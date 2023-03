Réforme des retraites : les Gilets jaunes de retour sur le rond-point de Saint-Dizier

La radicalisation du mouvement contre la réforme des retraites semble engagée. Les violences en marge des rassemblements depuis le déclenchement jeudi 16 mars de l'article 49.3 de la Constitution marquent une rupture après deux mois de contestation syndicale. Le scénario d'un durcissement du mouvement, et d'un débordement des syndicats semble possible.

En région, on observe ici ou là le retour des Gilets jaunes sur certains ronds-points. À Saint-Dizier, en Haute-Marne, Véronique est de retour sur un rond-point. Il n'avait pas quitté ses pensées depuis quatre ans : "On a enlevé le gilet, mais on a toujours été là" explique-t-elle au micro de RTL. Elle ajoute : "Il y a la réforme des retraites, mais pas que. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase."



Le vase déborde aussi au rond-point des nations, à l'autre extrémité de Saint-Dizier, où Margarida est de retour : "De retour sur le rond-point, et s'il faut y rester, je resterais. Tant qu'ils ne lâcheront pas, on ne lâchera pas non plus." En cinq ans, elle ne trouve pas que les choses ont changé : "Ma retraite est toujours à 1.200 euros, mais sauf que la baguette de pain elle est aujourd'hui à un euro dix."

Des militants LFI sont aussi présents

Sur le rond-point, des militants de La France Insoumise accompagnent le mouvement. "Mes parents sont morts à 65 et 64 ans. Ils auraient profité de leur retraite ? Non ! Donc mettez-vous à notre place, messieurs les puissants, écoutez-nous un minimum. La souveraineté du peuple, c'est dans la Constitution" explique l'un des militants LFI présents sur place. Il précise : "Papa a travaillé en fonderie, et maman dans une usine de tuiles, donc forcément ils ont été exposés à des produits particulièrement nocifs."

La colère d’Émilie est intacte. Elle ne comprend pas qu'il n'y ait pas plus de monde en soutien : "S'il n'y a personne qui vient, on ne peut pas tenir un rond-point, surtout avec l'affluence qu'il y a. Les gens ne se sentent pas concernés." Elle l'affirme : elle est là "pour l'avenir de mes enfants." Le 49.3 sur la réforme des retraites n'est qu'une buche jetée dans le brasier de colère des Gilets jaunes.

