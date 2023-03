Réforme des retraites : Aurore Bergé accuse des députés LR d'avoir tenté de monnayer leur vote

À l'occasion de l'émission Questions politiques, diffusée sur Franceinfo, Le Monde et France Inter, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale Aurore Bergé a dénoncé des pratiques de la part de députés Les Républicains.

Une sollicitation aurait eu lieu en amont du vote de la réforme des retraites dans l'hémicycle, a affirmé Aurore Bergé : "Quand vous avez des députés LR qui viennent frapper à la porte de Matignon en disant 'moi finalement je suis prêt à voter la réforme, par contre vous mettez 170 millions d'euros sur la table pour faire un contournement autoroutier."



La députée a ensuite ajouté : "Heureusement que le gouvernement a dit non, heureusement qu'à un moment on a des gens responsables." Ces déclarations de la part d'Aurore Bergé interviennent à la veille du vote des deux motions de censures déposées contre le gouvernement lundi 20 mars, où une fois de plus les voix des députés LR pourraient être décisives.

