Convention citoyenne : son co-président salue "une petite victoire"

Ce lundi Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces pour lutter contre le réchauffement climatique lors de sa rencontre avec les membres de la Convention citoyenne à Paris, dont notamment un référendum pour inscrire la lutte pour le climat dans la Constitution. "Je suis totalement favorable", nous dit ce mardi sur RTL Grégoire Fraty, co-président de la Convention citoyenne sur le climat.

"Au sein de la Convention citoyenne, on y est également favorable. On l'a demandé parce qu'il était pour nous hyper important de faire redescendre la parole citoyenne au plus proche des Français, via un référendum", ajoute-t-il. Ce référendum n'est que le début selon lui. "Avec ce débat qui pourrait infuser dans la société, cela pourrait permettre l’acceptation d’autres mesures qui sont un peu plus complexes", explique Grégoire Fraty.

"Il ne faut pas que ce soit l’arbre qui cache la forêt, la grande mesure qui cache tous détricotages qu’il y a derrière", poursuit-il, saluant tout de même une victoire pour l'écologie. "Ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas savourer cette petite victoire que nous avons obtenue. Ce référendum restera très important pour faire parler de l’écologie dans le bon sens du terme", dit-il.