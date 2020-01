et Marie-Pierre Haddad

publié le 19/01/2020 à 14:44

Marine Le Pen a donné un coup d'accélérateur à la campagne pour la présidentielle de 2022 en annonçant sa candidature. Qu'en est-il de la droite ? Quel est le meilleur candidat pour représenter la droite lors de la prochaine présidentielle ?

Invitée lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 19 janvier, Rachida Dati estime que "l'élection municipale va être la traduction de la position des Français (...) Je n'ai jamais été favorable à une primaire Les Républicains. À chaque fois que l'on a voulu imiter la gauche, ça s'est mal fini. Donc c'est mieux d'assumer d'être à droite".

Même s'ils n'ont pas déclaré officiellement leurs intentions pour 2022, les noms de François Baroin, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand émergent. "Ce n'est pas The Voice. Ce n'est pas un casting. La France, c'est un grand pays avec de grands enjeux. Ce sont tous des gens de talents et de qualités. Je ne vais pas me positionner aujourd'hui pour une élection en 2022", répond la candidate LR aux municipales à Paris.

Sont-ils au niveau de Nicolas Sarkozy ? "Pour moi, Nicolas Sarkozy hors concours. Ce qu'on a réussi en 2007, personne ne l'a fait. Ça été la seule élection depuis 2002, où on a eu un vote d'adhésion", explique Rachida Dati.