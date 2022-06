Crédit : Jean Pierre Loth / Ina / Ina via AFP

Comme le veut le calendrier politique, après les élections législatives s'ouvre ce mardi 28 juin le vote pour élire un nouveau président de l'Assemblée nationale. À la suite du second tour des législatives du 19 juin, Richard Ferrand a perdu sa place au perchoir, celui-ci ayant été battu dans la 6e circonscription du Finistère. Plusieurs noms circulent pour le remplacer, avec en tête de file la députée de la majorité Yaël Braun-Pivet. Mais quels sont les pouvoirs du président de l'Assemblée nationale ?

Le président de l’Assemblée nationale est le 4e personnage de l’État, derrière le président de la République, le Premier ministre et le président du Sénat. Il est élu par les députés et a un rôle central dans l'organisation des débats dans l'hémicycle, c'est lui (ou elle) qui veille au bon déroulé des discussions et au respect entre les députés. Il a donc un vrai rôle de chef d'orchestre à l'Assemblée mais ne se cantonne pas à ces tâches de médiateur.

Il a également le pouvoir de nommer 3 des 9 membres du Conseil constitutionnel. Il nomme également certains des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, il a un rôle diplomatique à l'international puisqu'il peut représenter l'Assemblée dans certaines instances internationales comme les sommets des présidents des Parlements du G7. Il lui arrive aussi d'accueillir fréquemment des hôtes importants à l'Hôtel de Lassay, des chefs d'État ou des membres de gouvernement étrangers en visite officielle à Paris.

