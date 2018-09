et AFP

publié le 12/09/2018 à 04:04

Le plan prison qui doit être présenté mercredi par le gouvernement permettra de réduire la surpopulation carcérale de 8.000 personnes en proscrivant l'emprisonnement pour les très courtes peines, affirme la garde des Sceaux dans un entretien aux Échos.



"La redéfinition de l'échelle des peines devrait (...) faire baisser (la population carcérale) de 8.000 personnes une fois mise en place", affirme Nicole Belloubet sans toutefois fixer d'échéance précise. Son projet , qui sera présenté en conseil des ministres, réécrit l'échelle des peines pour éviter de courtes peines d'emprisonnement. En dessous d'un mois, les peines d'emprisonnement seront ainsi interdites tandis qu'entre un et six mois, la peine s'exécutera par principe dehors.

"On a fait de l'emprisonnement la peine de référence unique, ce qui est inefficace quand elle est de courte durée", justifie la ministre dans cet entretien aux Échos à paraître mercredi 12 septembre où elle répète son souhait de développer les alternatives à l'incarcération, notamment les travaux d'intérêt général. Du côté des effectifs, 1.100 surveillants devraient être recrutés, et environ autant de conseillers d’insertion et de probation, selon Le Parisien.

Créer 7.000 places de prison supplémentaires

Selon les derniers chiffres officiels, le nombre de personnes détenues dans les prisons françaises s'établissait au 1er août à 70.519 pour 59.870 places. Pour lutter contre cette surpopulation chronique, le plan de la ministre prévoit également de créer 7.000 places de prison supplémentaires d'ici à la fin du quinquennat et de lancer d'ici à 2022 la construction de 8.000 autres places, conformément au vœu du président Emmanuel Macron.



Parmi ces nouvelles places, 2.500 seront construites dans des maisons d'arrêt avec un "haut niveau de sécurité", a détaillé Nicole Belloubet alors que l'administration pénitentiaire est encore sous le coup de l'évasion le 1er juillet du braqueur Redoine Faïd, qui reste encore aujourd'hui introuvable.