Quand Brune Poirson vante les mérites d'un stage de kung-fu à Shaolin

publié le 07/01/2019 à 12:03

Dans une vie antérieure, Brune Poirson développait "les réseaux d'accès à l'eau potable dans des bidonvilles d'Inde". Dans un entretien à Libération, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, explique avoir fait un "stage de kung-fu à Shaolin".



Une activité pour le moins inhabituelle. "Le kung-fu, c'est apprendre à faire un geste parfait en totale harmonie avec son esprit. Et l'autodéfense en politique, ça peut servir, surtout contre la misogynie et l'arrogance technocratique", explique-t-elle à nos confrères. Brune Poirson a été victime de remarques sexistes à l'Assemblée nationale.

Malgré cela, la secrétaire d'État souhaite rester optimiste sur l'année à venir. "Notre ambition, c’est que la France de 2022 aille mieux que celle de 2017 et nous prenons la bonne voie pour que ce soit le cas", estime-t-elle.