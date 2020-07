Qu'est-ce que le Haut-Commissariat au plan, souhaité par Castex ?

publié le 17/07/2020 à 20:09

Vers la création d'un commissariat au plan ? L'idée avait été soulevée par Jean Castex, quelques jours après sa nomination à la tête du gouvernement. Le Premier ministre souhaite ainsi "rééclairer l'action publique d'une vision de long terme", sur BFMTV.

Interrogé pour savoir si François Bayrou pourrait prendre la tête de ce Haut-Commissariat, comme l'a rapporté la presse, il a dit ne pas savoir, "nous verrons bien". Serait-ce un bon choix ? "Pourquoi pas", a-t-il ajouté.

Mais qu'est-ce qu'un Haut-Commissariat ? Après la Seconde Guerre mondiale, le 3 janvier 1946, le général de Gaulle décide de créer le Commissariat général au Plan. Objectif : "Reconstruire le pays et retrouver la prospérité économique", rappelle Franceinfo. Il est composé de plusieurs commissions en fonction des différentes thématiques, elles-mêmes rassemblant des partenaires sociaux mais aussi des experts.

11 commissariats au plan depuis 1946

"D’abord dirigé par Jean Monnet, le CGP doit anticiper les besoins et répartir les ressources nécessaires à sa reconstruction. Sur la base de ces travaux, des plans pluriannuels fixent à l’économie des buts qualitatifs et quantitatifs", ajoute Libération.

Depuis la IVème République, onze commissariats au plan ont été lancés avec seize commissaires à leur tête. Cette fonction sera supprimée en 2006 par Dominique de Villepin. "Le Commissariat général au Plan est alors remplacé par un Centre d'analyse stratégique", explique Franceinfo.

Une idée qui satisfait la France insoumise ?

La version 2020 de ce Haut-Commissariat pourrait ainsi s'articuler autour du volet économique, social, environnemental, territorial et culturel. Les propos de Jean Castex qui affirme être un "gaulliste social" ont ravi... Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise s'est félicité de l'idée qui fait son chemin d'un haut commissaire au plan. Une "formidable victoire culturelle" pour les Insoumis et une "belle avancée pour la France", comme il l'a indiqué au Journal du Dimanche.

"Faut-il rappeler qu'en France, le premier 'commissariat général au plan' fonctionna sous la houlette de Jean Monnet ? Il fallait reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Quant à de Gaulle, il parlait du plan comme d'une 'ardente obligation'", rappelle-t-il. "La planification, c'est la clé du futur pour produire le peuple souverain de demain" et "faire la bifurcation pour arriver vite à 100% d'énergies renouvelables", estime l'ancien candidat à la présidentielle, qui voit "les communes comme échelon de base du plan".

Qui à sa tête ?

L'éventuel retour de François Bayrou au gouvernement comme haut-commissaire au Plan, serait un gain politique évident, comme l'a indiqué l'entourage d'Emmanuel Macron. Le maire de Pau a été un soutien-clé du président de la République pendant la campagne présidentielle de 2017.



Il était entré au gouvernement comme ministre de la Justice au début du quinquennat mais avait dû démissionner un mois plus tard, en raison d'une enquête sur les assistants parlementaires européens du MoDem. Il a depuis été mis en examen le 6 décembre pour "complicité de détournement de fonds publics".



Non seulement il est resté l'un des conseillers les plus proches d'Emmanuel Macron, mais son parti est toujours le principal allié de LaREM, récompensé par le maintien des ministres MoDem Marc Fesneau, Jacqueline Gourault et Geneviève Darrieussecq lors du dernier changement de gouvernement.