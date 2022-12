"Qatargate" : sur RTL, Jadot appelle Macron à renoncer à son voyage au Qatar pour soutenir les Bleus

Le Parlement européen est réuni ce lundi 12 décembre à Strasbourg pour ce qu'on appelle déjà le Qatargate. La vice-présidente grecque du Parlement a été écrouée, inculpée pour corruption et blanchiment d'argent. Des centaines de milliers d'euros ont été découverts à son domicile. Et c'est le Qatar qui est soupçonné d'avoir acheté des élus pour influencer la politique en Europe.

L'ancien candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, demande sur RTL à Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar pour le match France-Maroc. "On sait depuis des années que, malheureusement, cette Coupe du monde, c'est une catastrophe écologique, ça a été un drame humain et on a maintenant une affaire de corruption au Parlement européen sur l'achat de votes en faveur du Qatar", argumente-t-il.

Une réponse du président attendue

"Franchement, laissons jouer les Bleus. Mais on n'a pas besoin d'aller crédibiliser le gouvernement qatarien avec un déplacement du président Macron", a-t-il indiqué au micro de RTL. Emmanuel Macron avait promis qu'il se rendrait au Qatar si l'équipe de France arrivait à se qualifier en demi-finale.

"J'espère qu'il va y avoir un choc, un sursaut dans ce Parlement européen. Ça fait des années que nous demandons à ce que les rendez-vous avec des puissances étrangères soient inscrits au registre pour que les électrices et les électeurs connaissent nos agendas", a-t-il encore expliqué. Une réponse du président de la République est désormais attendue par le député écologiste.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info