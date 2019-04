publié le 12/04/2019 à 08:05

La polémique sur la privatisation d'Aéroports de Paris entre le gouvernement et un attelage plutôt insolite qui va des Insoumis aux Républicains en passant par les socialistes : l’Assemblée est gagnée par la "fièvre jaune", enfin la fièvre "gilets jaunes" et même le parlement tout entier, le Sénat aussi. C’est un concert d’hystérie collective.



Il faut voir la séance du jeudi 11 avril, où les uns et les autres, dans un immense brouhaha, se sont accusés de faire le "jeu des populistes", de se prendre pour "le Prince et sa cour", à tel point que Jean-Luc Mélenchon en était tout tourneboulé, figurez-vous qu’il a voté "pour" la loi alors qu’il est contre. C’est ballot !

Alors, ça arrive des pics de fièvre de temps en temps, mais là, on sent bien que l’on est dans une ambiance de règlement de compte dans un climat délétère où la représentation nationale est prête à tout y compris à faire des alliances de circonstances, des alliances de carpes et de lapins.

Les oppositions sont dans leur rôle

Ce qui est triste c'est de voir tous ces parlementaires, socialistes, insoumis, centristes, républicains unis comme les cinq doigts de la main, qui vous jurent la main sur le cœur que ce référendum d’initiative partagée destiné à bloquer la privatisation d’Aéroports de Paris, est le seul moyen de protéger notre souveraineté, de conserver notre indépendance….



Et qu’ont fait les socialistes de notre souveraineté quand ils ont privatisé Aérospatiale, ou France Télecom. C’était Lionel Jospin à l’époque, le socialiste qui a le plus privatisé. Et Alstom, ce fleuron de l'industrie française, c’était sous François Hollande.



Et quand on parle d’aéroport, c’est Boris Vallaud l’actuel porte parole du groupe PS à l’Assemblée qui travaillait au cabinet d’Arnaud Montebourg qui a lancé la privatisation de trois aéroports, dont celui de Nice, qui est bel et bien un aéroport international.



Quant à la droite, elle a privatisé à tour de bras depuis 1986. D’ailleurs vous noterez que certaines figurent de la droite n’ont pas voulu associer leur nom à ce référendum contre la privatisation d’ADP.



Bruno Retailleau au Sénat, proche de François Fillon, qui avait quelques projets de privatisation ou Christian Jacob à l’Assemblée qui outre le fait de ne pas être ravi d’être associé aux mélenchonistes a dû se dire qu’il ne fallait pas insulter l’avenir. Il y a fort à parier que si un jour la droite revient au pouvoir, on reparlera de privatisations.

Stop aux postures

On vient d’avoir une jacquerie fiscale, avec la crise des "gilets jaunes", et jamais personne n’a parlé de privatisation ou de nationalisation. Quand bien même il en aurait été question, le sujet mérite un vrai débat de fond sur l'implication de l'État. Ce que viennent de faire ces députés aux abois, qui n’ont pas réussi à surfer sur les "gilets jaunes", s’appelle un coup politique.



C’est parfaitement autorisé, mais qu’on ne vienne pas nous faire le couplet sur l’indépendance du pays, la souveraineté et la stratégie à long terme, parce que ce n’est que la démonstration d’une absence d’idée et de cohérence.