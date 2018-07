publié le 29/09/2016 à 18:58

Dans son livre La Cause du Peuple, Patrick Buisson s’attaque directement à Nicolas Sarkozy. "Il le détruit, il le met en pièces, il l’autopsie en public, insiste Alain Duhamel. Patrick Buisson s’en prend à Nicolas Sarkozy, dont il a été l’inspirateur, l’idéologue et le stratège. Ils sont brouillés depuis l’affaire des enregistrements clandestins. C’est une charge terrible, talentueuse, dangereuse."



En plus de ce brûlot, l’éditorialiste souligne les difficultés de Nicolas Sarkozy dans la campagne pour la primaire de la droite et du centre. Dans les récents sondages, "Juppé est en tête au premier tour, il l’est largement au deuxième tour, Sarkozy domine dans l’électorat républicain, alors que l’image présidentielle de Juppé est nettement supérieur à celle de Nicolas Sarkozy. Tous ceux qui ne votent pas Sarkozy sont contre lui quel que soit le candidat qu'ils appuient", estime Alain Duhamel.

"C’est une semaine cauchemardesque pour lui : des mauvais sondages, le livre de Buisson, les propos de Jean-François Copé, l’affaire Bygmalion, la Libye, énumère l’éditorialiste. Cela ne signifie pas qu’il a perdu, il y a encore les débats. Il pensait casser la dynamique de Juppé, il n’y arrive pas. Il fabrique plus d’anti-sarkozystes qu’il ne rassemble de sarkozystes."