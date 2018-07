publié le 27/01/2017 à 08:53

Le second tour de la primaire de la gauche est l'occasion de voir s'opposer deux façons de concevoir la gauche. Un antagonisme matérialisé par les prises de positions antagonistes de Benoît Hamon et Manuel Valls sur plusieurs sujets. Mais au-delà des programmes, et alors que benoît Hamon est arrivé en tête du premier tour et dispose d'une réserve de voix qui devrait lui permettre d'être désigné candidat du PS à la présidentielle, il semble que Manuel Valls fasse les frais du quinquennat de François Hollande dont il porte le bilan.



"Il y a sans doute des hommes et des femmes qui votent pour moi par rejet du quinquennat", admet Benoît Hamon au micro de RTL, vendredi 27 janvier. L'un des deux finalistes de la primaire de la gauche pense que c'est là un signe qu'en France "se lève un vent positif, beaucoup plus optimiste". Une "espérance" illustrée par son slogan de campagne, "Faire battre le cœur de la France", explique-t-il.

Ainsi, le député des Yvelines s'appuie-t-il sur cet élan pour faire face "à un recul du service public" et "inventer des solutions écologiques sur le terrain". "C'est ce cœur là que je veux faire battre pendant la campagne présidentielle. Donner une force collective au niveau national", a complété l'ancien ministre de l'Éducation nationale.