INVITÉ RTL - Le candidat à la primaire de la gauche répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45. Il dialoguera ensuite avec Yves Calvi et les auditeurs à partir de 8h20.

C'est le sprint final. À l'approche du second tour de la primaire de la gauche, Benoît Hamon va abattre ses dernières cartes au micro de RTL pour l'emporter sur Manuel Valls. Vendredi 27 janvier, le candidat à la présidentielle répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45. Il sera ensuite, à 8h20, avec Yves Calvi pour dialoguer avec les auditeurs de RTL.



Au cours de l'ultime débat de la campagne, suivi par 5,5 millions de téléspectateurs, Benoît Hamon a défendu son projet de revenu d'existence universel pour tous les citoyens de plus de 18 ans. Il a aussi défendu sa vision de la laïcité, face à un Manuel Valls qui l'a attaqué à plusieurs reprises depuis dimanche dernier. "Benoît Hamon n'a pas voté la prolongation plusieurs fois de l'état d'urgence ou la loi présentée par Urvoas contre la criminalité organisée et le terrorisme", a ainsi déclaré l'ancien premier ministre au cours de leur échange.



En outre, Benoît Hamon a tenté de minimiser les divergences avec son rival, promettant que s'il remportait la primaire dimanche, il commencerait dès lundi "à s'adresser aux autres dirigeants de la gauche", en particulier l'écologiste Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.



