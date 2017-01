Primaire de la gauche : Benoît Hamon jugé plus convaincant

Une étude de l'Institut Elabe, relayée à la fin du débat de l'entre-deux tours, donne l'avantage à l'ancien ministre de l'Éducation face à Manuel Valls.

Crédit : bertrand GUAY / POOL / AFP Benoît Hamon, mercredi 25 janvier 2017

par Ambre Deharo publié le 26/01/2017 à 01:50

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La France se lèvera-t-elle pour Benoît Hamon ? Avant l'élection présidentielle d'avril prochain, le candidat à l'Élysée doit remporter l'investiture de la gauche et du parti socialiste dans le cadre du second tour de la primaire qui l'oppose à Manuel Valls. Alors qu'ils étaient très peu à miser sur lui lors de l'annonce de sa candidature, aujourd'hui Benoît Hamon fait figure de favori dans les sondages, et le débat de l'entre-deux tours de la primaire, le 25 janvier, tend à confirmer la tendance.



Selon une étude de l'institut Elabe, relayée par BFMTV quelques minutes après la fin du débat télévisé, le député des Yvelines a ainsi été jugé le plus convaincant de ce la rencontre, avec 60 % de téléspectateurs acquis à sa cause contre 37 % en faveur de Manuel Valls. Et sur les sympathisants de gauche, ce chiffre prend un point supplémentaire du côté de Benoît Hamon.



Dans le détail, les téléspectateurs ont trouvé le député plus agile sur la question du travail, avec un score de 54 % contre 45 % pour Manuel Valls. Idem sur la question de la laïcité, même si l'écart est plus resserré, 50 % à 48 %. En amont du débat, l'ancien Premier ministre avait pourtant attaqué à plusieurs reprises son rival, l'accusant d'adopter une position "ambiguë" sur la question, alors que lui défend une laïcité protectrice. Manuel Valls remporte toutefois l'adhésion des téléspectateurs sur la question de la sécurité avec 59 % contre 39 % pour Benoît Hamon.