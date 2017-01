REPLAY - Hamon sortira vainqueur de la primaire car après le quinquennat de Hollande, le cœur l'emporte sur la raison des socialistes.

Manuel Valls et Benoît Hamon se sont affrontés, mercredi 25 janvier, lors du dernier débat avant le premier tour de la primaire de la gauche. "Il a été, je pense, le meilleur des débats" de la primaire, de la droite comme de la gauche, salue Alain Duhamel. Chaque candidat a progressé sur la forme. En effet, Manuel Valls moins agressif qu'à son habitude, tandis que Benoît Hamon était plus réfléchi et "apparemment mieux préparé".



Autre raison de ce succès : les deux anciens membres du gouvernement de François Hollande ont trouvé le bon ton. "Ils sont arrivés à se parler avec courtoisie et respect", analyse l'éditorialiste. "Mais en même temps, on voyait très bien qu'il y avait deux gauches complètement différentes qui dialoguaient, mais qui se différenciaient", poursuit-il. La gauche de gouvernement étant incarnée par Manuel Valls, son versant idéologique par Benoît Hamon. Deux gauches qui sont susceptibles de se réconcilier.



Sur le fond, Manuel Valls a été "le plus convainquant ", mais Benoît Hamon a été "le plus séduisant". "C'est pour cela que Benoît Hamon l'a emporté". L'ancien Premier ministre était très supérieur sur le fond. En effet, "il n'a parlé que de ce qu'il connaissait, étayé ce qu'il disait". Benoît Hamon, lui, "faisait rêver" en promettant la lune à tout le monde. "Au fond, on avait l'impression que Manuel Valls s'adressait à la raison et que Benoît Hamon s'adressait au cœur. Et quand on est socialiste et qu'on sort de ce quinquennat, le cœur l'emporte sur la raison", conclut Alain Duhamel.