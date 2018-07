publié le 27/11/2016 à 19:13

La droite a choisi : François Fillon sort victorieux de ce second tour de la Primaire de la droite et du centre. Les premiers chiffres sont tombés après le dépouillement des 2000 premiers bureaux de vote, soit un peu avant 20h30. Les résultats semblent se stabiliser : près de 66,5% des votes pour François Fillon, et près de 35,5% pour Alain Juppé.



Le premier tour du scrutin avait été marqué par une mobilisation exceptionnelle : plus de 4,2 millions de personnes s'étaient mobilisées, plébiscitant François Fillon et éliminant Nicolas Sarkozy. Le taux de participation était en hausse à la mi-journée par rapport au dimanche précédent.

Pour le second tour, la participation s'élevait déjà à près de 3 millions de votants à 17heures, soit une hausse de 4,5% par rapport à la semaine précédente. Elle devrait vraisemblablement dépasser la participation du premier tour.