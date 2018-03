publié le 27/11/2016 à 15:55

"Chacun chez soi." Dimanche 20 novembre, de nombreux sympathisants de gauche sont allés voter pour peser sur le vote de la primaire de droite, et l'opération pourrait se renouveler ce 27 novembre à l'occasion du second tour. Certaines personnalités politiques dénoncent cette méthode et questionnent l'utilité d'une primaire ouverte qui permet à tous de voter pour des candidats qui ne sont pas les leurs. Najat Vallaud-Belkacem en fait partie. Invitée du Grand Jury de ce dimanche 27 novembre, la ministre de l'Éducation nationale "ne trouve pas naturel et pas sain du tout" ce procédé.



"Pour moi c'est un peu comme si vous vous invitiez dans l'assemblée de copropriétaires de votre voisin parce que vous avez peur que les travaux puissent vous gâcher la vue", illustre-t-elle. De la même manière, Najat Vallaud-Belkacem "ne souhaite pas particulièrement - même si l'on n'interdit rien à personne - que des électeurs de droite s'invitent dans la primaire de gauche" qui se tiendra les 22 et 29 janvier.

La ministre en profite pour adresser une pique à Arnaud Montebourg, lequel a émis l'hypothèse de mobiliser des électeurs de droite pour l'aider à battre François Hollande. "L'attitude d'Arnaud Montebourg me choque depuis très longtemps déjà, lance Najat Vallaud Belkacem. Le fait que quelqu'un qui a été ministre de François Hollande - ministre de l'Économie qui plus est - puisse tout balancer par-dessus bord et se présenter contre le président sortant me semble infiniment choquant en soi. Qu'il y rajoute cette avanie-là, quoi de neuf ?" ironise-t-elle. Si il était désigné par les électeurs de gauche, la ministre peine à affirmer qu'elle le soutiendrait de gaieté de cœur. "Nous verrons, mais je ne crois pas qu'il sera désigné."