Présidentielle 2022 : quel avenir pour Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ?

Passage de témoin. Troisième homme de ce premier tour, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé il y a plusieurs mois que cette campagne présidentielle serait sa dernière participation au scrutin présidentiel. Dans la foulée des résultats, le candidat de la France insoumise a pris la parole pour assurer qu'aucune voix ne devait aller à Marine Le Pen, qualifiée pour le second tour face à Emmanuel Macron.

Le député LFI des Bouches-du-Rhône a ainsi déclaré à ses partisans : "Je connais votre colère mais ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. Regardez-moi ! Je n'ai jamais cédé, je n'ai jamais baissé le regard. C'est à vous de faire dans la bataille qui arrive".

Et d'ajouter : "La tâche que nous avons à accomplir est celle du mythe de Sisyphe. La pierre tombe de la montagne et il faut la remonter. Vous avez les moyens de mener la prochaine bataille. Et la suivante. Et la suivante".

Candidat aux législatives ?

Que compte désormais faire Jean-Luc Mélenchon ? Si la présidentielle de 2027 n'est plus l'objectif du chef de file des députés LFI, les législatives pourraient encore l'intéresser. "Il sera dans la bataille à nos côtés, je ne sais pas sa position", a indiqué le directeur de sa campagne Manuel Bompard. Il pourrait ainsi se laisser tenter par une candidature à la députation.

Selon les informations du Parisien, celui qui a toujours évolué dans la sphère politique pourrait "dès l'automne" prendre la tête de l’Institut La Boétie. Comme l'indique la direction au quotidien, il s'agit d'"un lieu d'élaboration intellectuelle de haut niveau et un outil d'éducation populaire".



Mais les sirènes de la politique pourraient avoir raison du candidat à la présidentielle de 2022. Selon un membre de son entourage, "si Marine Le Pen l'emportait à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon pourrait toutefois ajourner son projet" et "mener la bataille politique" à l'Assemblée.

La fin de la France insoumise ?

Concernant la France insoumise et son espace politique, Jean-Luc Mélenchon a lancé à ses troupes : "Cette force immense construite de nos mains, tant de fois sous le mépris et les insultes". "Maintenant c'est à vous de faire". "Nous disons à tous ceux qui jusque-là n'ont pas voulu l'entendre, ici est la force, nous avons une stratégie, le pôle populaire. Nous avons un programme, nous avons devant nous d'autres élections, nous tiendrons à chaque étape notre rang, réfléchissez-y", a-t-il ajouté.



Un député la France insoumise confie que le mouvement va être "recomposé" pour exister dans l'ère post-Mélenchon. Un membre de son équipe confirme que les choses "vont bouger" en vue des législatives.

Plus généralement, concernant la vie du parti, le mouvement fondé pour la présidentielle, L'Union populaire, pourrait être le nouveau centre de gravité de la galaxie mélenchoniste. La relève insoumise actuellement composée d'Adrien Quatennens, François Ruffin, Manuel Bompard, Clémentine Autain et Mathilde Panot est déjà en train d'anticiper les prochaines semaines.