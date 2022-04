Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, arrivé en tête des suffrages, s'est rendu dans le Nord pour lancer la suite de sa campagne. À Denain, terre acquise à sa concurrente Marine Le Pen, le candidat-président a discuté avec de nombreux habitants, parfois très critiques.

À l'issue de cette journée, Emmanuel Macron a accordé un entretien à BFMTV, en direct d'un café de la ville voisine de Carvin. "Le projet que je défends a été placé en tête, se félicite-t-il. Depuis 1988, il n'y a pas eu un président qui fait mieux au deuxième passage. Je suis heureux et reconnaissant, c'est un signe de confiance".

Le président sortant concède n'avoir pas pu faire tout ce qu'il espérait lors de son premier mandat. "On ne change pas le pays en 5 ans du jour au lendemain. Il n'y a pas de fatalité, mais ça prend du temps", assure-t-il.

"'J'ai une responsabilité, je vois les fractures et ma volonté c'est d'aller convaincre en expliquant le projet que je porte", affirme Emmanuel Macron en évoquant la raison de ce premier déplacement post-premier tour.

Il évoque notamment la question de l'emploi et défend son bilan. "Pour la première fois depuis quarante ans, on peut aller vers le plein emploi, on a réussi collectivement a baisser le chômage", assure-t-il avant d'ajouter : "Ce qui ronge nos territoires, c'est le chômage de masse".