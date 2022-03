Jean-Luc Mélenchon explique pourquoi il ne porte plus sa fameuse "veste de couvreur"

Le Jean-Luc Mélenchon de 2017 ne ressemble plus à celui de 2022. Si son programme ou sa stratégie n'ont pas connu de bouleversements profonds, on peut remarquer quelques petites différences. L'une d'elle est purement vestimentaire : le candidat de la France Insoumise a remisé sa célèbre veste de travailleur pour un costume plus traditionnel. Est-ce une façon de faire plus "président" ?

"Non, non, ça s'est trouvé comme ça, s'amuse le candidat. Autour de moi tout le monde en avait marre de voir cette veste. Et pour être franc, moi aussi. A la fin je finissais par avoir l'impression de mettre un uniforme tous les matins. C'est une veste de couvreur, précise Jean-Luc Mélenchon face à Nathalie Renoux dans le 19:45 de M6. Un costard, vous pouvez changer de couleur. J'en ai un noir, j'en ai un bleu. Ça ne va pas plus loin que ça, ça n'a pas plus d'importance pour moi."

De là à rejeter en bloc les symboles forts - même s'ils paraissent dérisoires - que les vêtements imposent ? Pas vraiment. Le vêtement est un élément de communication et le candidat le sait bien. Jean-Luc Mélenchon a avoué faire attention à ces détails. "Mais la cravate est toujours rouge, avez-vous remarqué ?", a rapidement relancé le candidat. Une couleur historiquement liée à la gauche, voire l'extrême gauche. Héritage qu'il revendique bien volontiers même s'il entretient le flou sur l'étiquette politique.

"Je viens de la gauche tout le monde le sait. Je suis d'opinion anti-capitaliste. Mais mon programme, je l'ai résumé en une phrase : l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature, a-t-il déclaré durant la même interview. Est-ce que ça c'est d'extrême gauche ? Je vous laisse décider. Je ne me sentirai pas insulté mais ce n'est pas juste pour madame Arthaud ou monsieur Poutou qui, eux, sont d'extrême gauche assumés. Si vous voulez voter pour l'extrême gauche, votez pour eux."