Après les Jeunes avec Macron, c'est au tour de la majorité présidentielle de préparer le terrain pour une possible candidature d'Emmanuel Macron. La République En Marche entre dans le vif du sujet avec les traditionnels tracts qui seront distribués pendant la campagne pour 2022.

"5 ans de plus". Ces mots qui résonnent comme un slogan de campagne sont la ligne directrice de cette campagne d'affichages. Comme le dévoile RTL, LaREM s'attèle à faire le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron, à sept mois de l'échéance présidentielle. La tâche s'annonce délicate. "On doit montrer qu'on a un vrai bilan, mais il y a des choses qui n'impriment pas dans l'opinion publique", se désole un ami du président.

Pouvoir d'achat, écologie, travail, sécurité, Europe... Les thèmes et les chantiers lancés par Emmanuel Macron y sont présentés dans un document de six pages. Objectif : montrer l'action entreprise par le président "pour les Français". L'axe de la campagne présidentielle se dessine ainsi pour celui qui n'a pas annoncé sa candidature à un second mandat.

Un des gros sujets sera de montrer que cela n'a pas été un quinquennat immobile Un proche d'Emmanuel Macron

"Un des gros sujets sera de montrer que cela n'a pas été un quinquennat immobile et que sur les sujets régaliens, l'attractivité et le pouvoir d'achat, on a bougé", explique-t-on à l'Élysée. Une façon pour la majorité, et donc le chef de l'État, de ne pas rester associés à la crise du coronavirus et à celle des "gilets jaunes".

La République En Marche et ses alliés veulent ainsi lancer "une campagne massive de terrain et d'écoute, pour défendre le bilan du président de la République". Ce tract sera distribué à partir du weekend prochain et tiré à un million d'exemplaires. La défense du bilan s'organise aussi sur internet : un site "5ansdeplus.fr" va être lancé pour rappeler toutes les reformes engagées depuis 2017.