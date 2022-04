Présidentielle 2022 : le taux de participation du premier tour s'élève à 25,48% à 12h

Crédit : Estelle Lesur-Bourgeois / Hans Lucas via AFP

Une abstention importante était attendue. La participation au premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 10 avril, s'établit à 25,48% à 12h, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Pour rappel, le taux de participation était plus élevé (28,54%, + 3 points) pour le premier tour de la présidentielle 2017 à midi.

Le taux de ce dimanche est également inférieur à celui enregistré à la mi-journée pour le premier tour de 2012 (28,29%) ou à celui de 2007 (31,21%). La participation est toutefois plus élevée de quatre points que le 21 avril 2002 (21,39%), année record pour l'abstention à un premier tour d'élection présidentielle.

Les cinq départements ayant le plus voté à midi sont la Saône-et-Loire (39,05%), le Gers (37,71%), l'Ardèche (35,55%), la Dordogne (34,63%) et le Vaucluse (32,64%). Les cinq départements qui se sont le moins mobilisé sont la Seine-Saint-Denis (14,71%) , Paris (15,34%), le Val d'Oise (18,82%), l'Essonne (18,89%) et les Hauts-de-Seine (19,13%).

La participation aux élections régionales de juin 2021, historiquement basse, s'était élevée à 12,22% à 12h00. Au premier tour des élections municipales de 2020, organisé alors qu'explosait la première vague de Covid-19 en France, elle avait atteint 18,38%.

Le verdict de ce premier tour est attendu à 20h ce dimanche soir, avec les premières estimations des instituts de sondage.