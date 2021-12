Les retraités contribuent de plus en plus au financement de la protection sociale, dont ils sont les premiers bénéficiaires, permettant de contenir la hausse de la contribution des actifs qui en financent l'essentiel, selon une note d'analyse de France Stratégie.

"Aujourd'hui, les dépenses liées à la maladie, aux retraites et à la perte d'autonomie des plus de 60 ans représentent les trois quarts des dépenses de protection sociale", lit-on dans cette note. Mais "si la dépense totale pour les plus de 60 ans augmente plus vite que le PIB, c'est uniquement parce que les plus de 60 ans sont plus nombreux".

"Les dépenses de protection sociale ont beaucoup augmenté, passant de 15% du PIB à la fin des années 1970 à plus de 30% du PIB à la fin des années 2000". Au cours de la dernière décennie, leur part dans la richesse nationale s'est stabilisée (entre 31 et 32% du PIB), malgré le vieillissement de la population, relève-France Stratégie.

Réforme des retraites

Cette évolution s'explique d'abord par les réformes des retraites avec le recul de l'âge effectif de départ en retraite et le mode de calcul des pensions, aujourd'hui indexées sur les prix et non plus sur les salaires. Il s'explique aussi par la diversification des sources de leur financement, avec "une forte baisse de la part des cotisations sociales" pesant sur les actifs au profit notamment de la CSG, qui pèse aussi sur les personnes âgées.

Par conséquent, "si les plus de 60 ans restent bénéficiaires nets de la protection sociale, les transferts moyens qu'ils perçoivent, nets des contributions qu'ils paient, ont progressé nettement moins vite que le PIB par tête sur la dernière décennie."

L'essentiel du financement de la protection sociale continue de peser sur les individus d'âge actif. "En moyenne, les personnes âgées de 40 à 59 ans contribuent à hauteur d'environ 19.400 euros par an, contre 7.900 euros pour les 60-79 ans et 5.100 euros pour les plus de 80 ans".