Présidentielle 2022 : François Hollande accompagne Anne Hidalgo en Corrèze

François Hollande et Anne Hidalgo

C'est l'affiche du week-end : la candidate socialiste avec l'ancien président socialiste. Anne Hidalgo sera avec François Hollande ce samedi 6 novembre en Corrèze. C'est la première fois qu'on les verra ensemble depuis que la maire de Paris est en campagne. Au programme : marché de Tulle, foire du livre de Brive et Fête de la rose.

Une immersion totale de la maire de Paris en terre hollandaise. En "terre présidentielle", rectifie un de ses lieutenants. La Corrèze a fait le doublé : François Hollande et Jacques Chirac, qui a été maire de Paris. Bref, Anne Hidalgo va chercher des bonnes ondes.

Pourtant, François Hollande n'est pas tendre avec elle. Il parle des candidatures "lilliputiennes" à gauche ou dit qu'elle doit plus travailler sa proposition sur le salaire des enseignants. "Hollande n'est tendre avec personne sauf avec lui-même", grince un député. Après tout, Anne Hidalgo n'a pas toujours été tendre avec l'action de François Hollande à l'Élysée. Un partout, balle au centre.

François Hollande, le dernier vainqueur socialiste

Bien que François Hollande n'ait pas pu se représenter en 2017, des proches de la candidate le disent : "C'est le dernier président socialiste vivant, le dernier qui nous a fait gagner". Il est donc très important de s'afficher à ses côtés.

"Il peut donner des conseils car c'est une bête de campagne et il connaît très bien Macron, donc c'est utile", glisse un pilier de l'équipe qui précise quand même : "C'est courageux de la part d'Hidalgo de ne pas faire de Hollande un pestiféré". Et puis, un cadre du PS le dit : "Il est l'exemple parfait de celui qui commence à 3% et devient président".