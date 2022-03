Violences à Sevran : Éric Zemmour promet "d'éradiquer la racaille" s'il est élu

La ville de Servan en Seine-Saint Denis est touchée par plusieurs soirée de violences urbaines à la suite d'un décès d'un homme abattu lors d'une intervention policière depuis ce week-end. Éric Zemmour en déplacement là-bas, a promis "d'éradiquer la racaille" en cas d'élection.

"Moi je ne considère pas que c'est un fait divers, c'est au contraire l'Histoire, c'est-à-dire un remplacement de population qui donne ces effets : la destruction, la délinquance, les vols les crimes. Comme il fallait terroriser les terroristes, il faut éradiquer la racaille. les frapper partout et à tous les niveaux : au portefeuille, saisir leurs biens, les expulser des HLM. Nous mènerons une action globale et totale. Il n'y aura plus de répit pour eux" a lancé Éric Zemmour au micro du journaliste RTL.



Le candidat de Reconquête est également allé devant un local incendié à proximité du centre-ville, fait référence à deux célèbres saillies de politiques de droite, l'une sur la "racaille" de Nicolas Sarkozy et l'autre sur les "terroristes" de Charles Pasqua.

Pour comparer les programmes des candidats et découvrir ce qu'ils proposent pour les quartiers sensibles, rendez-vous sur le comparateur de programme de RTL.fr.