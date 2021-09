L'annonce de l'annonce. Anne Hidalgo s'est décidée à sauter le pas et à présenter sa candidature aux Français pour l'élection présidentielle. Après plusieurs semaines de questionnement sur l'officialisation, c'est désormais tranché : la maire socialiste de Paris le confirmera lors d'un meeting à Rouen, ce dimanche 12 septembre. À noter que la ville est dirigée par l'un de ses proches, Nicolas Mayer-Rossignol.

Cette entrée en campagne marquera ainsi le début du marathon pour 2022. Le dimanche 12 septembre au soir, Anne Hidalgo sera l'invitée du Journal Télévisé de France 2. Trois jours plus tard, son livre Une femme française sortira. Elle y raconte son parcours et y distille ses idées. "Je serai au rendez-vous", écrit-elle.

La maire de Paris souhaite l'augmentation des salaires des enseignants, une révision "de fond en comble" du "financement de la protection sociale", "un grand plan pour sauver l'hôpital public" et un "big bang territorial". Tout un programme.

Dans un sondage Ipsos/Sopra Steria pour Franceinfo et Le Parisien, l'édile socialiste arrive à la cinquième place avec 9% des intentions de vote, derrière l'écologiste Yannick Jadot, crédité de 10 à 11% des suffrages. Anne Hidalgo bénéficie du soutien d'une partie des élus socialistes, dont le premier secrétaire Olivier Faure. On compte aussi dans ses rangs Ségolène Royal, la maire de Lille Martine Aubry, de Nantes Johanna Rolland, de Nancy Mathieu Klein, de Montpellier Michael Delafosse, et la présidente de la région Occitanie Carole Delga.