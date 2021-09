"Une ambition intime" : qui sont les 5 femmes politiques que recevra Karine Le Marchand

Elles seront cinq à discuter à bâtons rompus avec la présentatrice Karine Le Marchand devant les caméras de M6. Cinq femmes politiques d'envergure nationale. La sixième chaîne a annoncé le programme avec les interviews d'Anne Hidalgo (PS), Valérie Pécresse (ex-LR, Soyons Libres), Marine Le Pen (RN), Rachida Dati (LR) et Marlène Schiappa (LREM). Une Ambition Intime gagne un sous-titre pour ces prochains épisodes 100% féminins : "femmes politiques au pouvoir".

Les entretiens seront bien loin des traditionnels rendez-vous politiques où les polémiques dictées par l'actualité et les propositions programmatiques occupent le terrain. Karine Le Marchand et son équipe préfèrent miser sur l'intime et tentent de décortiquer les personnalités profondes des dirigeants.

Diffusé depuis 2016, le programme propose des portraits en 30 minutes de personnalités politiques. Nicolas Sarkozy, Arnaud Montebourg, Bruno Le Maire et Marine Le Pen ont participé à la première émission. Ce sera donc une deuxième émission pour la candidate du Rassemblement national. Alain Juppé, François Fillon, François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon ont été invités pour la deuxième. Ségolène Royal et Benoît Hamon avaient décliné mais Anne Hidalgo qui devrait leur succéder comme candidate de la gauche en 2022 a, elle, accepté l'invitation. Entre 2,5 et 3 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous lors de ces précédentes édition politiques.

Parmi les personnalités interviewées cette année on compte plusieurs candidates à la présidentielle : Marine Le Pen, candidate naturelle du RN, Valérie Pécresse qui va se battre pour devenir la candidate de la droite et Anne Hidalgo dont la candidature comme représentante du PS ne saurait tarder. Deux snipers bien connues de la vie politiques, Rachida Dati et Marlène Schiappa, ne manqueront pas de mettre un peu de piment dans cette nouvelle saison. Cette dernière ne manquera pas de porter la voix de la Macronie et l'ex-garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, toujours très franche, disposera d'une liberté de ton qui devrait faire son petit effet.