publié le 30/11/2016 à 04:15

Christiane Taubira serait-elle la dernière représentante d'une véritable gauche socialiste ? À en croire certains, la réponse est oui. Sur le site Change.org, a été lancée il y a un peu plus d'une semaine une pétition réclamant la candidature de l'ancienne Garde des Sceaux de François Hollande à l'élection présidentielle de 2017. "C'est toute la Gauche qui vous réclame, Madame Taubira ! Face à la déception des années Hollande et au spectre des populismes de la droite de ses extrêmes, qui mieux que vous pour incarner cette Gauche de combat, cette Gauche d'idées, cette Gauche qui rassemble ?", peut-on lire en ouverture de la pétition. Une idée qui semble faire son chemin chez les sympathisants socialistes, l'initiative ayant recueilli quelque 48 809 signatures au soir du 29 novembre.



Si elle décidait d'écouter les signataires de ce texte, Christiane Taubira disposerait d'un délai de quinze jours, entre le 1er et le 15 décembre, pour déposer sa candidature à la primaire de la gauche, qui doit se tenir en janvier prochain. Le fera-t-elle cependant ? Ce n'est pas la première fois depuis le début de cette période pré-présidentielle que le nom de l'ancienne ministre circule comme une possible candidate. Son départ, en janvier dernier, en avait surpris plus d'un et avait été regretté par une tranche très à gauche des sympathisants socialistes. Aujourd'hui, face à l'émiettement de la majorité, elle apparaît comme une possible candidate de plus en plus crédible.

Entrevues et déclaration mystère

L'ancienne Garde des Sceaux a d'ailleurs effectué un retour discret en octobre dernier dans les couloirs de l'Assemblée Nationale. Libération rapportait même que plusieurs élus socialistes lui avaient demandé des entrevues devant la chute de popularité sans précédent de François Hollande. Entrevues confirmées au quotidien par la principale intéressée. Quelques semaines plus tôt, lors d'une conférence devant des étudiants de Science Po Lille, Christiane Taubira avait encore davantage laissé plané la confusion : "Si jamais cette candidature advenait, je vous charge de me rappeler que cette affaire n'est pas celle que d'un homme ou d'une femme, mais celle d'un projet collectif", avait-elle ainsi déclaré.