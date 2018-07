publié le 27/02/2017 à 11:15

En pleine affaire de soupçons d'emplois fictifs d'assistants de députés européens du Front national, Frédéric Chatillon, proche de Marine Le Pen a été mis en examen dans l'enquête sur le financement des campagnes électorales du parti frontiste en 2014 et 2015.



Le 15 février dernier, l'ancien dirigeant du syndicat étudiant d'extrême droite, GUD, a été mis en examen pour "abus de biens sociaux" dans le cadre d'une information judiciaire ouverte fin octobre sur les élections municipales et européennes de 2014 et départementales de 2015. Il a été renvoyé en octobre en procès, avec notamment le Front national et deux de ses dirigeants, pour répondre du financement de la campagne des législatives de 2012.



Marine Le Pen a déclaré lors d'un meeting à Nantes que "l'État de droit est le contraire du gouvernement des juges (...) Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer, pas pour contrecarrer la volonté du peuple, pas pour se substituer au législateur".

À la tête d'un syndicat étudiant d'extrême droite

Frédéric Chatillon est un ami de vingt ans de Marine Le Pen. Leur rencontre remonte aux années 1990 sur les bancs de la faculté d'Assas à Paris. À l'époque étudiant, le jeune homme est décrit comme un "chef de bande qui adore l'humour potache, les nuits tropéziennes, qui admire la République sociale italienne de Mussolini, et est friand de la boxe thaï", rapporte Le Monde.



En 1991, il prend ainsi la tête du GUD, un syndicat étudiant d'extrême droite. En 1994, il organise une manifestation à Paris avec le slogan "Bienvenue aux ennemis de l'Europe !", afin de protester contre les bombardements annoncés de l'Otan sur la Serbie. Malgré l'interdiction du rassemblement, plusieurs centaines de participants seront arrêtés par les forces de l'ordre. Quatre ans plus tard. Il fonde la société de communication Riwad avec d'anciens membres du GUD et participe à la campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen.

Proche du régime syrien

Alors que le Front national remporte trois villes, dont celle de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, la société de Frédéric Chatillon est chargée de s'occuper de la réalisation du journal municipal. L'homme a réussi à se rendre indispensable. Il va collaborer avec le parti lors des élections législatives, départementales mais aussi la présidentielle.



"À Paris, il fréquente le bar de Serge Ayoub, Le Local, figure de l'extrême droite parisienne. Proche du régime syrien de Bachar el-Assad, il effectue des voyages à Damas. On l'y retrouve notamment en 2006, posant aux côtés de Dieudonné, d'Alain Soral ou encore de Thierry Meyssan", explique Le Figaro. C'est alors que Frédéric Chatillon va lancer InfoSyrie, un site de "réinformation", pro-Assad, comme stipule la description. Il est marié à Marie d'Herbais, proche de Marine Le Pen. C'est elle qui lance chaque semaine Jean-Marie Le Pen dans son "Journal de bord".