C'est du jamais-vu. Compte tenu du renoncement de François Hollande et de l'organisation de primaires pour désigner les deux représentants de la droite et la gauche de gouvernement, sans oublier l'instabilité politique mondiale liée au Brexit et l'élection de Donald Trump, l'élection présidentielle française de 2017 pouvait d'ores et déjà être considérée comme spéciale. Mais à présent, avec la désignation de Benoît Hamon au sein de son camp socialiste, elle constituera une première. Dans l'histoire de la Ve République, jamais une élection présidentielle ne s'était déroulée sans le moindre défenseur du bilan du pouvoir en place.



À gauche, la victoire du frondeur Benoît Hamon a en effet définitivement mis sur la touche les acteurs du quinquennat. Manuel Valls et Sylvia Pinel étaient les seuls à défendre ardemment l'action menée depuis 2012 par François Hollande. Mais au second tour, les électeurs leur ont donc préféré l'ancien ministre de l'Éducation nationale, contraint de claquer la porte du gouvernement en août 2014 après avoir blâmé la politique menée par l'exécutif. Durant sa campagne, le député de l'Essonne ne s'est pas caché pour critiquer le quinquennat. Sans pour autant tout jeter, notamment sur les questions d'éducation et sur la COP21, il affirmait que le bilan était "indéfendable" sur le plan social et qu'il "restera négatif" concernant l'emploi.

Emmanuel Macron se trouve dans une situation similaire à celle de Benoît Hamon. En août dernier, lui aussi est parti du gouvernement pour marquer sa rupture avec l'exécutif et une idéologie du Parti socialiste qui ne lui sied pas. Quant aux autres candidats, ils militent tous pour l'alternance ou l'éviction de la gauche.

Toutes les précédentes présidentielles ont eu lieu avec une figure assumant la présidence sur le point de s'achever. En 1969, la suite du général De Gaulle était assurée par son ancien premier ministre Georges Pompidou. En 1974, Jacques Chaban-Delmas incarnait (sans succès) cette suite du gaullisme. En 1981, 1988, 2002 et 2012, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy étaient candidats à leur succession. En 1995, Lionel Jospin était le candidat de la gauche de Mitterrand. Enfin, la candidature de Nicolas Sarkozy en 2007 découlait de sa présence dans le gouvernement de Jacques Chirac.