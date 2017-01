Le candidat à la primaire de la gauche n'a pas épargné le bilan du gouvernement sur la question de l'emploi.

Benoît Hamon

par Eléanor Douet , Avec AFP publié le 25/01/2017 à 10:30

Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, n'épargne pas le bilan du gouvernement en matière d'emploi. Mardi 24 janvier, le ministère du Travail a dévoilé les chiffres du chômage pour le mois de décembre. Et le bilan n'est pas encourageant, puisque après trois mois de baisse consécutive, il a augmenté de 0,8% (+26.100 personnes) en métropole, pour atteindre 3,47 millions de personnes sans activité. Une situation qui n'a pas échappé à Benoît Hamon, frondeur depuis sa sortie du gouvernement en août 2014. "L'objectif, c'était d'inverser durablement la courbe du chômage, mais surtout qu'on termine avec un quinquennat positif en termes d'emploi", a-t-il expliqué sur France 2 mercredi, avant de lancer : "Le bilan hélas du quinquennat sur ces questions d'emploi restera négatif".



"La tâche était rude, reconnaît celui qui est arrivé en tête du 1er tour de la primaire de la gauche. Même si on avait fait des choix de politique économique différents, ce que je souhaitais, il aurait fallu du temps pour que cela se déploie." Benoît Hamon reconnaît toutefois les bons chiffres de l'année 2016 : "Je m'en réjouis sincèrement, je pense simplement qu'il faut cesser d'utiliser tous les mois les chiffres du chômage dans un sens ou dans un autre."



Mais globalement, Benoît Hamon est sévère quant au bilan du quinquennat de François Hollande. "Il y a eu 5 ans, il reste qu'à la fin, il y a une loi travail, plus de chômeurs, de la précarité, des facilités pour licencier, c'est ça aussi la réalité de la France", juge-t-il. "Je pense à un groupe comme Vivarte (...) tombé aujourd'hui dans les mains de fonds prédateurs, et dont on entend parler aujourd'hui de la restructuration, du démantèlement, avec des milliers d'emplois qui vont tomber à la clé."