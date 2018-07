publié le 28/03/2017 à 07:20

Manuel Valls réunit ses soutiens ce mardi 28 mars au soir à l'Assemblée nationale, pour la troisième fois depuis sa défaite à la primaire, et comme il le fait régulièrement désormais. Avec un objectif précis aujourd'hui : réfléchir à la date à laquelle l'ancien premier ministre pourrait, non pas rallier, mais soutenir Emmanuel Macron. Et pour cause : dans son entourage, on a un peu de mal à tomber d’accord sur la question.



Petit retour en arrière. Le 14 mars dernier, Manuel Valls avait franchi une première étape, en annonçant qu’il ne parrainerait pas Benoît Hamon. Depuis, le vainqueur de la primaire n'a fait que perdre des points dans les sondages. Au point de croiser sa courbe récemment avec celle de Jean-Luc Mélenchon. Il est désormais bon cinquième. Résultat : dans les rangs socialistes, on s’inquiète et on s’interroge sur la suite. Et notamment sur la place qui pourra être celle du PS dans une éventuelle nouvelle configuration politique autour d’Emmanuel Macron.

"Il y en a qui poussent à la rupture rapide (avec Benoît Hamon), d’autres, à la discrétion", résume une ministre proche de Manuel Valls, pour qui "le moment n’est pas encore venu" de rejoindre Macron et qui l'a fait savoir à l'ancien premier ministre : d'abord parce que "Macron n’a pas encore besoin de nous ; ensuite parce qu'il faudra qu’il y ait une gauche la plus forte possible" entre "En Marche !" et Mélenchon.



Macron affiche l'indifférence

Du côté d'Emmanuel Macron, on affiche l'indifférence. On fait mine de ne pas s’en soucier, à commencer par le principal intéressé. Lundi 27 mars, à sa descente de l’avion de retour de Réunion, le candidat d'"En Marche !" était interrogé par les journalistes qui découvraient les déclarations de Benoît Hamon la veille au 20 Heures de France 2 : le candidat du PS avait tenté de couper l'herbe sous le pied de Manuel Valls, en annonçant par avance son ralliement à Emmanuel Macron. Réaction du favori des sondages : "Ah bon ? Manuel Valls me soutient ? Vous me l’apprenez !"



On est libre de le croire ou pas, mais le candidat n'en est pas resté là. Il a aussi affirmé, avec insistance, qu’il n’avait eu "aucun contact" avec l’ancien premier ministre.