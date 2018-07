publié le 28/10/2016 à 18:53

Le livre de confidences de François Hollande n'en finit plus de faire couler de l'encre. Un président ne devrait pas dire ça, écrit par deux journalistes du Monde, a ainsi eu pour effet de faire plonger le chef de l'État au plus bas dans les sondages et de déclencher la colère des magistrats accusés de "lâcheté". Si toute la classe politique s'est exprimée à ce sujet, Emmanuel Macron est resté plutôt discret jusqu'à présent. Mais en coulisses, il se montre sans pitié pour François Hollande.



"La transparence n'est pas une exhibition, tacle-t-il. L'autorité a besoin de mystère et l'exercice du pouvoir suppose de ne pas tout divulguer". La charge est violente, mais l'ancien ministre de l'Économie n'a pas été surpris de la parution de ce livre. Lorsqu'il était à l'Élysée, il a vu les deux journalistes aller et venir dans le bureau du Président. "Et lui n'a jamais accepté de recevoir nos collègues dans son bureau", ajoute-t-il.

Un grand meeting pour se déclarer candidat ?

Comme Manuel Valls, qui évoque sa "colère" et une "honte" des militants socialistes, Emmanuel Macron prend donc ses distances. La parution de ce livre aurait même pu précipiter sa déclaration de candidature. Certains proches l'ont poussé à se lancer pour donner le coup de grâce. Mais l'ancien locataire de Bercy est suffisamment confiant pour attendre, car persuadé que les deux têtes de l'exécutif ne peuvent plus accéder au second tour en 2017. Lui, s'en croit capable.

À ce stade, son calendrier reste inchangé. Le 5 novembre prochain, un discours de mobilisation générale est prévu avec les cadres de son mouvement En Marche. Surtout, selon nos informations, le 10 décembre sera la date de son prochain grand meeting, qu'il tiendra probablement en région parisienne devant plusieurs milliers de personnes. Cela pourrait être le jour idéal pour se lancer dans la course à l'Élysée. Ce serait aussi une manière d'assumer la confrontation directe avec François Hollande, puisque le Président doit annoncer son choix au même moment.