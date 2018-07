publié le 30/01/2017 à 08:49

Avec près de 59% des voix, il est le candidat élu de la primaire du Parti socialiste élargie, mais Benoît Hamon va devoir rassembler au-delà de ses électeurs pour avoir une chance d'accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle. Selon un sondage Kantar Sofres-Onepoint pour RTL, LCI et Le Figaro, le candidat du PS arriverait en quatrième position au premier tour avec seulement 15% d'intentions de vote, il est suivi par le candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon qui recueillerait 10% des voix. Pour les candidats de la gauche, on trouve ensuite l'écologiste Yannick Jadot qui réunit 2% d'intentions de vote.



C'est donc ces deux derniers que Benoît Hamon veut maintenant convaincre. Dès dimanche soir, dans son discours de victoire à la Mutualité à Paris, il a appelé à une alliance. "Dès lundi je proposerai (...) à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes. Je leur proposerai de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, écologique et démocratique".

Avantage mathématique

Ce n'est pas la première fois que Benoît Hamoin leur tend la main. Et si, pour le moment, il n'a pas reçu de réponse positive, Jean-Luc Mélenchon s'est montré conciliant dimanche soir relevant "des paroles si proches des nôtres "chez le nouveau candidat à l'élection présidentielle et évoquant "un fait qui donnera ses fruits le moment venu".

Benoît Hamon a aussi profité de son discours de victoire pour adresser "un salut sincère, amical et chaleureux à Manuel Valls" et lancer : "Ce soir la gauche relève la tête, elle se tourne vers le futur et elle veut gagner". Une alliance avec Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon lui permettrait de prendre l'avantage mathématique, puisqu'il cumulerait alors théoriquement 27% d'intentions de vote soit plus que Marine Le Pen, pour le moment en tête de ces intentions de vote avec 25%.